Пригріє до +16, але дощі не оминуть деякі регіони: прогноз на сьогодні та коли похолодає

07:00 24.03.2026 Вт
2 хв
Україну огорнула весняна погода, але на сході прохолодніше
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 24 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 24 березня, в Україні переважатиме тепла весняна погода завдяки антициклону. Проте в окремих регіонах можливі невеликі дощі, а незабаром очікується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні температура повітря в більшості областей буде в межах +12+16 градусів. Прохолодніше утримається на південному сході та сході країни - там вдень +6+11 градусів.

"Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України, тому опади малоймовірні. Лише на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму пройдуть невеликі дощі", - уточнила синоптик.

Погода у Києві

У сьогодні очікується суха та сонячна погода, вдень +12+14 градусів.

Що далі

За прогнозом Діденко, надалі в Україні переважатиме тепла погода.
А найближче похолодання очікується наприкінці березня - на початку квітня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди на поточний тиждень.

В Укргідрометцентрі також опублікували коротку кліматичну характеристику березня та поділилися загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Фахівці зауважують, що прихід справжнього тепла не завжди збігається з календарними датами.

Синоптики розрізняють три види весни: календарну, метеорологічну та астрономічну, кожна з яких має свої кліматичні критерії та терміни настання.

