Пригожин знову засвітився в Білорусі і розмріявся про нову "другу армію світу"

В Telegram-каналах "Разгрузка Вагнера" і "Оркестр Вагнера" з'явились відео, на яких людина з голосом, схожим на голос Пригожина, звертається до найманців ПВК "Вагнера". Однак обличчя самого глави компанії на відео не видно.

"Ми достойно воювали. Ви зробили для Росії дуже багато. Зараз те що відбувається на фронті це ганьба, в якому нам не треба брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе по повній програмі", - йшлось в зверненні.

Крім цього, під час звернення нібито Пригожин зауважив, що його бійці перебуватимуть в Білорусі якийсь час. Глава ПВК розповів, що за цей час вони зроблять з білоруської армії "другу армію світу".

"Готуємось, підвищуємо свій рівень, і в новий путь, в Африку і, можливо, повернемося в СВО (так Росія називає війну проти України - ред.) в той момент, коли будемо впевненні, що нас не змусять зганьбити самих себе і наш досвід", - додав він.

Чому "вагнерівці" їдуть в Білорусь

Після невдалої спроби ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина влаштувати заколот проти військового керівництва РФ частина бойовиків повинна була переміститися до Білорусі.

У Білорусі зайнялися будівництвом табору, в якому можуть розмістити "вагнерівців". Судячи з супутникового знімку, у таборі приблизно 298 наметів, у яких у середньому можна розмістити по 30 осіб. Табір може бути розбитий на приблизно 8 тисяч людей.

Перші колони "вагнерівців" помітили у Білорусі 15 липня. Вчора, 18 липня, моніторингова група повідомила, що до Білорусі приїхали ще дві колони найманців Пригожина, у яких прибуло 170-185 машин.

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