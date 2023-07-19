RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пригожин снова засветился в Беларуси и размечтался о новой "второй армии мира"

Фото: основатель военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они сделают белорусскую армию "второй в мире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы связанные с ЧВК "Вагнера"

В Telegram-каналах "Разгрузка Вагнера" и "Оркестр Вагнера" появились видео, на которых человек с голосом, похожим на голос Пригожина, обращается к наемникам ЧВК "Вагнера". Однако лица самого главы компании на видео не видно.

"Мы достойно воевали. Вы сделали для России очень много. Сейчас то, что происходит на фронте это позор, в котором нам не надо участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе", - говорилось в обращении.

Кроме этого, во время обращения якобы Пригожин отметил, что его бойцы будут находиться в Беларуси какое-то время. Глава ЧВК рассказал, что за это время они сделают из белорусской армии "вторую армию мира".

"Готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь, в Африку и, возможно, вернемся в СВО (так Россия называет войну против Украины - ред.) в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят опозорить самих себя и наш опыт", - добавил он.

Почему "вагнеровцы" едут в Беларусь

После неудачной попытки предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина устроить мятеж против военного руководства РФ часть боевиков должна была переместиться в Беларусь.

В Беларуси занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев". Судя по спутниковому снимку, в лагере примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Лагерь может быть разбит примерно на 8 тысяч человек.

Первые колонны "вагнеровцев" заметили в Белоруссии 15 июля. Вчера, 18 июля, мониторинговая группа сообщила, что в Беларусь приехали еще две колонны наемников Пригожина, в которых прибыло 170-185 машин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЕвгений ПригожинВойна России против Украины