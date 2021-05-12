В пригороде Тель-Авива ввели комендантский час из-за беспорядков

В городе Лода, который близ Тель-Авива, объявили комендантский час. На такой шаг пошли после вчерашних массовых беспорядков , вспыхнувших в городе на фоне ракетного обстрела из Сектора Газа.

Как добавил агентство Times of Israel , комендантский час будет действовать до 4 часов утра.

Сейчас улицы города патрулируют сотни полицейских, а также бойцов пограничной службы Израиля.

Комендантский час в Лоде начнет действовать с 20:00 среды, 12 мая. О введении комендантского часа объявила израильская полиция.

Напомним, вчера Тель-Авив и его пригороды попали под ракетный обстрел из Сектора Газа. После обстрела на улицах города начались массовые беспорядки с участием представителей арабского и израильского населения. Они вступали в столкновения, в результате чего более 10 человек получили ранения.

После этого в городе Лода объявили чрезвычайное положение. Решение о введении ЧП приняли во время экстренного совещания с участием премьера Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, ночью Нетаньяху отправился в Лоду чтобы оценить ситуацию в городе, которая сложилась из-за беспорядков.