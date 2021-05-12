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У передмісті Тель-Авіва ввели комендантську годину через заворушення

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Лода, Середа 12 травня 2021 18:37
У передмісті Тель-Авіва ввели комендантську годину через заворушення Фото: у місті Лода ввели комендантський час (twitter.com OrenZiv1985)
Автор: Дмитро Левицький

У місті Лода, що поблизу Тель-Авіва, оголосили комендантську годину. На такий крок пішли після вчорашніх масових заворушень, які спалахнули у місті на тлі ракетного обстрілу з Сектору Газа.

Про це повідомляє ізраїльський портал newsru.co.il.

Комендантська година в Лоді почне діяти з 20:00 середи, 12 травня. Про введення комендантської години оголосила ізраїльська поліція.

Наразі вулиці міста патрулюють сотні поліцейських, а також бійців прикордонної служби Ізраїля.

Нагадаємо, вчора Тель-Авів та його передмістя потрапили під ракетний обстріл з Сектору Газа. Після обстрілу на вулицях міста розпочалися масові заворушення за участі представників арабського та ізраїльського населення. Вони вступали в зіткнення, в результаті чого понад 10 осіб отримали поранення.

Після цього у місті Лода оголосили надзвичайний стан. Рішення про введення НС ухвалили під час екстреної наради за участі прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Крім того, вночі Нетаньяху вирушив у Лоду, щоб оцінити ситуацію в місті, яка склалася через заворушення.

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