У передмісті Тель-Авіва ввели комендантську годину через заворушення

У місті Лода, що поблизу Тель-Авіва, оголосили комендантську годину. На такий крок пішли після вчорашніх масових заворушень , які спалахнули у місті на тлі ракетного обстрілу з Сектору Газа.

Комендантська година в Лоді почне діяти з 20:00 середи, 12 травня. Про введення комендантської години оголосила ізраїльська поліція.

Нагадаємо, вчора Тель-Авів та його передмістя потрапили під ракетний обстріл з Сектору Газа. Після обстрілу на вулицях міста розпочалися масові заворушення за участі представників арабського та ізраїльського населення. Вони вступали в зіткнення, в результаті чого понад 10 осіб отримали поранення.

Після цього у місті Лода оголосили надзвичайний стан. Рішення про введення НС ухвалили під час екстреної наради за участі прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Крім того, вночі Нетаньяху вирушив у Лоду, щоб оцінити ситуацію в місті, яка склалася через заворушення.