З прифронтової зони Харківської області евакуювали всіх дітей, - Синєгубов
Спеціалісти завершили евакуація сімей з дітьми із ряду населених пунктів Харківської області, які знаходяться в безпосередній близькості до фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами", - написав Синєгубов
Він розповів, що минулої доби вдалось евакуювати останніх 18 дітей з Дворічанської громади. При цьому з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 дітей. За його словами, більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося.
"Усі діти разом з батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах Харківщини. Частина сімей живе у родичів, ті, хто потребував житла, були безкоштовно розселені в гуртожитках. Зараз з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники. Усім сім'ям надається гуманітарна та матеріальна допомога" - зауважив він.
Фото: з прифронтової зони Харківської області евакуювали всіх дітей (t.me/synegubov)
Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення. Росіяни планують "переселити" близько 70 тисяч людей.
Також раніше ми писали, що так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій.
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