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С прифронтовой зоны Харьковской области эвакуировали всех детей, - Синегубов

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Украина, Среда 10 мая 2023 17:23
С прифронтовой зоны Харьковской области эвакуировали всех детей, - Синегубов Фото: из прифронтовой зоны Харьковской области эвакуировали всех детей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Специалисты завершили эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов Харьковской области, которые находятся в непосредственной близости к фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"Сегодня завершили эвакуацию детей из Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской и Петропавловской громад Харьковщины, которые постоянно находятся под обстрелами", - написал Синегубов

Он рассказал, что за прошедшие сутки удалось эвакуировать последних 18 детей из Двуречанской громады. При этом с 27 апреля из зоны постоянных обстрелов было вывезено 79 детей. По его словам, больше детей в этих опасных регионах не осталось.

"Все дети вместе с родителями или другими опекунами расселены в безопасных районах Харьковщины. Часть семей живет у родственников, те, кто нуждался в жилье, были бесплатно расселены в общежитиях. Сейчас с эвакуированными детьми работают волонтеры, психологи и социальные работники. Всем семьям оказывается гуманитарная и материальная помощь", - отметил он.

Фото: из прифронтовой зоны Харьковской области эвакуировали всех детей (t.me/synegubov)

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения. Россияне планируют "переселить" около 70 тысяч человек.

Также ранее мы писали, что так называемая эвакуация, объявленная захватчиками на временно оккупированной территории Запорожской области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что кафиры могут готовиться к провокациям.

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