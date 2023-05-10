С прифронтовой зоны Харьковской области эвакуировали всех детей, - Синегубов

Специалисты завершили эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов Харьковской области, которые находятся в непосредственной близости к фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"Сегодня завершили эвакуацию детей из Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской и Петропавловской громад Харьковщины, которые постоянно находятся под обстрелами", - написал Синегубов

Он рассказал, что за прошедшие сутки удалось эвакуировать последних 18 детей из Двуречанской громады. При этом с 27 апреля из зоны постоянных обстрелов было вывезено 79 детей. По его словам, больше детей в этих опасных регионах не осталось.

"Все дети вместе с родителями или другими опекунами расселены в безопасных районах Харьковщины. Часть семей живет у родственников, те, кто нуждался в жилье, были бесплатно расселены в общежитиях. Сейчас с эвакуированными детьми работают волонтеры, психологи и социальные работники. Всем семьям оказывается гуманитарная и материальная помощь", - отметил он.

Фото: из прифронтовой зоны Харьковской области эвакуировали всех детей (t.me/synegubov)