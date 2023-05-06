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Федоров про "евакуацію" у Запорізькій області: окупанти можуть готуватися до провокацій

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Субота 06 травня 2023 20:23
Федоров про "евакуацію" у Запорізькій області: окупанти можуть готуватися до провокацій Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ця "часткова евакуація", яку вони оголосили, йде надто швидко і є версія, що вони можуть готуватися для провокацій серед цивільних. Можемо це побачити на прикладі Токмаку, де з вчорашнього дня масово "евакуюють" людей", - заявив він.

За словами Федорова, у Токмаку автобуси або колони автобусів від'їжджають раз на 20-30 хвилин.

"Серед цих людей в автобусах лише третина цивільних, а інші - переодягнені військові. Здебільшого автобуси їдуть в Бердянськ. Там залишають цивільних, а військових везуть далі в Маріуполь", - повідомив він.

Мер Мелітополя розповів, що в Токмаку зараз величезні черги за хлібом, а бензин закінчився на більшості заправок. При цьому людей із лікарень або виписали, або просто викинули з медзакладів.

"Також попередили всіх, що як тільки почують звуки пострілів чи почнеться наступ, то зразу знеструмлять місто і зникне водопостачання. Тобто ворог збирається прикриватися цивільним населенням як "живим щитом" та чинити провокації", - додав він.

Нагадаємо, 5 травня гаулейтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей у Запорізькій області.

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