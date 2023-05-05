Гауляйтер Запорізької області заявив про часткову евакуацію в регіоні

В 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію.

Про це заявив гауляйтер Євген Балицький, пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Интерфакс ".

"Ухвалено рішення прибрати насамперед дітей із батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ від вогневого впливу супротивника і перемістити з прифронтових територій углиб області", - відзначив Балицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, російські окупанти почали масово відбирати у цивільних легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.

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