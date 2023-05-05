Гауляйтер Запорізької області заявив про часткову евакуацію в регіоні
В 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію.
Про це заявив гауляйтер Євген Балицький, пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".
Зазначається, що цивільних нібито вивезуть углиб регіону.
"Ухвалено рішення прибрати насамперед дітей із батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ від вогневого впливу супротивника і перемістити з прифронтових територій углиб області", - відзначив Балицький.
Гауляйтер додав, що евакуація торкнеться населених пунктів:
- Тимошівка;
- Смирнове;
- Тарасівка;
- Орлянське;
- Молочанськ;
- Куйбишеве;
- Пришиб;
- Токмак;
- Мала Білозерка;
- Василівка;
- Велика Білозерка;
- Дніпрорудне;
- Михайлівка;
- Кам'янка-Дніпровська;
- Енергодар;
- Пологи;
- Кінські Роздори;
- Розівка.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, російські окупанти почали масово відбирати у цивільних легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.
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