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Росіяни планують "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області

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Запорізька область, П'ятниця 05 травня 2023 17:17
Росіяни планують "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області Фото: росіяни хочуть вивезти 70 тисяч людей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти планують вивезти людей з Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "РБК".

За даними росЗМІ, призначений окупантами "віце-прем'єр" Запорізької області з економіки Андрій Козенко заявив, що планується вивезти приблизно 70 тисяч осіб, із населених пунктів у Запорізькій області.

За його словами, переселення буде добровільним.

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, ми повідомляли, що в 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію.

До того ж РБК-Україна писало про те, що, за словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, російські окупанти почали масово відбирати у цивільних легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.

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