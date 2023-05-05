Росіяни планують "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ " РБК ".

За даними росЗМІ, призначений окупантами "віце-прем'єр" Запорізької області з економіки Андрій Козенко заявив, що планується вивезти приблизно 70 тисяч осіб, із населених пунктів у Запорізькій області.

За його словами, переселення буде добровільним.

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, ми повідомляли, що в 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію.

До того ж РБК-Україна писало про те, що, за словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, російські окупанти почали масово відбирати у цивільних легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.

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