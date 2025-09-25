На прифронтових територіях України дороги захистять антидроновими сітками

Головні дороги на сході України вкриють антидроновими сітками, а прифронтовим громадам обіцяють додаткову підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко, яка повідомила про це за підсумками поїздки на Донеччину та Дніпропетровщину.
Кабінет міністрів України розпочав роботу над укриттям основних транспортних артерій на прифронтових територіях антидроновими сітками.
Свириденко повідомила, що зараз уряд працює над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій:
Свириденко подякувала Силам оборони, які стримують російські війська і тим самим забезпечують життя місцевих громад.
Раніше повідомлялось, що у Сумській області, зокрема у прикордонних громадах, дороги закриватимуть антидроновими сітками для ускладнення ворожої аеророзвідки та захисту логістики.
Нагадаємо, в Запорізькій області почали зводити спеціальні антидронові тунелі для захисту від російських безпілотників. Перший тунель звели на одному з найбільш небезпечних логістичних напрямків - Оріхівській трасі.
Зазначається, що тунелі зводяться за рахунок коштів Спільного оборонного фонду, який купує все необхідне для роботи - металоконструкції, сітки, витратні матеріали тощо. На будівництві були залучені військові, зокрема бійці однієї з запорізьких бригад.
