На прифронтовых территориях Украины дороги защитят антидроновыми сетками

Главные дороги на востоке Украины укроют антидроновыми сетками, а прифронтовым громадам обещают дополнительную поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко, которая сообщила об этом по итогам поездки в Донецкую и Днепропетровскую области.
Кабинет министров Украины начал работу над укрытием основных транспортных артерий на прифронтовых территориях антидроновыми сетками.
Свириденко сообщила, что сейчас правительство работает над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий:
Свириденко поблагодарила Силы обороны, которые сдерживают российские войска и тем самым обеспечивают жизнь местных общин.
Ранее сообщалось, что в Сумской области, в частности в приграничных общинах, дороги будут закрывать антидроновыми сетками для осложнения вражеской аэроразведки и защиты логистики.
Напомним, в Запорожской области начали возводить специальные антидроновые тоннели для защиты от российских беспилотников. Первый тоннель возвели на одном из самых опасных логистических направлений - Ореховской трассе.
Отмечается, что тоннели возводятся за счет средств Совместного оборонного фонда, который покупает все необходимое для работы - металлоконструкции, сетки, расходные материалы и тому подобное. На строительстве были привлечены военные, в частности бойцы одной из запорожских бригад.
