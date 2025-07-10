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Вже над західними областями: експерт пояснив, чому росіяни почали рано запускати дрони

Україна, Четвер 10 липня 2025 17:53
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Вже над західними областями: експерт пояснив, чому росіяни почали рано запускати дрони Фото: ударний безпілотник "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Дмитро Олійник

Росіяни могли почати запуски дронів вдень, оскільки в них є в наявності надлишок БПЛА. Але з іншого боку, вести боротьбу з дронами у світлий час доби значно легше, ніж у темний.

Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

У відповідь на запитання, чому російські дрони вдень вже літають над Буковиною, Романенко припустив, що в окупантів, можливо, з'явився надлишок безпілотників. Оскільки вдень будь-який ударний дрон - це легка мішень для протиповітряної оборони.

"Одна справа - підсвічувати їх прожектором чи лазером вночі, а інша справа - ти його бачиш, і навіть не дуже досвідчений зенітник із ЗУ-23 може його збити надійно і без зайвої витрати снарядів", - пояснив він.

Романенко нагадав, що далекобійні великі дрони літають не швидко та по прямій траєкторії. В таких умовах збити їх вдень - неважка справа. Особливо з урахуванням того, що багато зенітних гармат, які має Україна, оснащені балістичними обчислювачами для ведення вогню.

Нагадаємо, що Буковину вдень 10 липня атакували ударні дрони росіян. У області лунали вибухи, влада заявила про роботу ППО. Атака була нетиповою для росіян, оскільки ударні дрони "по світлому" ризикують атакувати хіба що прифронтові міста, або населені пункти, де немає сильної протидії.

А вночі на 10 липня Росія здійснила масштабну повітряну атаку, випустивши 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів Shahed та дронів-приманок, вісім балістичних ракет "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети зенітного комплексу С-300.

Основний удар припав на Київ. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 178 цілей, ще 204 дрони та ракети було збито з курсу або нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби. У Києві були пожежі та пошкодження інфраструктури, двоє людей загинули, 22 особи постраждали.

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Війна в Україні Дрони
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