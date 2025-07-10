Вже над західними областями: експерт пояснив, чому росіяни почали рано запускати дрони

Росіяни могли почати запуски дронів вдень, оскільки в них є в наявності надлишок БПЛА. Але з іншого боку, вести боротьбу з дронами у світлий час доби значно легше, ніж у темний.

Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

У відповідь на запитання, чому російські дрони вдень вже літають над Буковиною, Романенко припустив, що в окупантів, можливо, з'явився надлишок безпілотників. Оскільки вдень будь-який ударний дрон - це легка мішень для протиповітряної оборони.

"Одна справа - підсвічувати їх прожектором чи лазером вночі, а інша справа - ти його бачиш, і навіть не дуже досвідчений зенітник із ЗУ-23 може його збити надійно і без зайвої витрати снарядів", - пояснив він.

Романенко нагадав, що далекобійні великі дрони літають не швидко та по прямій траєкторії. В таких умовах збити їх вдень - неважка справа. Особливо з урахуванням того, що багато зенітних гармат, які має Україна, оснащені балістичними обчислювачами для ведення вогню.