У Придністров'ї через відключення світла можливі перебої з водою

У Кишиневі (Молдова) поінформували, що на лівому березі Дністра (у Придністров'ї) бракує електроенергії, яку виробляють ММРЕС і Дубоссарська ГЕС. У зв'язку з цим у регіоні ввели віялові відключення електрики.

Це зі свого боку позначилося і на постачанні води. Тепер через зниження тиску в мережі, можливе під час віялових вимкнень електроенергії, без води можуть залишитися верхні поверхи багатоповерхових будинків у Бендерах і в Тирасполі. Ба більше, вчора вже не було води в одному з районів Тирасполя.

Тим часом так званий лідер Придністров'я Вадим Красносельський повідомив про вимкнення електроенергії, пояснюючи те, що трапилося, стрибками навантаження в мережі.

"Енергетики змушені знеструмлювати додаткові адреси, щоб уберегти мережу, щоб уникнути аварій", - заявив "чиновник".

Також він додав, що за останню добу аварійні відключення торкнулися понад 4,8 тисячі осіб.