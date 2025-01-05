В Приднестровье из-за отключения света возможны перебои с водой

В Кишиневе (Молдова) проинформировали, что на левом берегу Днестра (в Приднестровье) не хватает электроэнергии, которую вырабатывают МГРЭС и Дубоссарская ГЭС. В связи с этим в регионе ввели веерные отключения электричества.

Это в свою очередь сказалось и на поставке воды. Теперь из-за понижения давления в сети, возможного при веерных отключениях электроэнергии, без воды могут остаться верхние этаже многоэтажных домов в Бендерах и в Тирасполе. Более того, вчера уже не было воды в одном из районов Тирасполя.

Тем временем так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил об отключениях электроэнергии, объясняя случившееся скачками нагрузки в сети.

"Энергетики вынуждены обесточивать дополнительные адреса, чтобы уберечь сеть во избежание аварий", - заявил "чиновник".

Также он добавил, что за последние сутки аварийные отключения затронули более 4,8 тысяч человек.