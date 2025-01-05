В Приднестровье из-за отключения света возможны перебои с водой

На днях в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. В связи с этим в некоторых районах могут отключить и воду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
В Кишиневе (Молдова) проинформировали, что на левом берегу Днестра (в Приднестровье) не хватает электроэнергии, которую вырабатывают МГРЭС и Дубоссарская ГЭС. В связи с этим в регионе ввели веерные отключения электричества.
Это в свою очередь сказалось и на поставке воды. Теперь из-за понижения давления в сети, возможного при веерных отключениях электроэнергии, без воды могут остаться верхние этаже многоэтажных домов в Бендерах и в Тирасполе. Более того, вчера уже не было воды в одном из районов Тирасполя.
Тем временем так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил об отключениях электроэнергии, объясняя случившееся скачками нагрузки в сети.
"Энергетики вынуждены обесточивать дополнительные адреса, чтобы уберечь сеть во избежание аварий", - заявил "чиновник".
Также он добавил, что за последние сутки аварийные отключения затронули более 4,8 тысяч человек.
Напомним, что в Приднестровье есть электростанция, которая производит электроэнергию для региона с помощью газа и угля.
Однако, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, который ранее поступал в том числе в Приднестровье. В связи с этим в стране начались огромные проблемы.
Так, вчера на сайте правительства Молдовы было сказано, что угля для производства электроэнергии в Приднестровье хватит всего лишь до конца января, а не на 50 дней, как заявлялось ранее.
Кроме того, с 1 января в регионе отключили отопление и горячую воду. Несмотря на проблемы, и.о. главы "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что "власти" Приднестровья не захотели покупать европейский газ вместо российского, отклонив предложение Молдовы.
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