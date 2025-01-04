Вугілля для електростанції в Придністров'ї вистачить тільки на січень, - Молдова

У так званому "Придністров'ї" великі проблеми через припинення постачання російського газу. Для електростанції, яка виробляє електроенергію за допомогою газу або вугілля, запасів другого компонента вистачить лише до кінця січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Молдови.

"Станція MGRES/Cuciurgan наразі працює на вугіллі, зі щоденним споживанням 1000 тонн, з якого виробляється 140-150 МВт електроенергії. Запасів вугілля вистачить до кінця січня цього року, що менше заявлених раніше 50 днів", - ідеться в повідомленні.

Ба більше, вчора по всьому регіону проводилися віялові відключення. Через перевантаження мережі було зафіксовано збої в роботі електромережі, що зачепило понад 3 тисячі споживачів.

В уряді Молдови заявили, що поліція, медичні працівники та екстрені служби готові надати підтримку людям, яким знадобиться допомога.

"Центральна влада перебуває в постійному контакті з мерами постраждалих від відключень населених пунктів для обміну інформацією про ситуацію в регіоні", - додали в молдовському уряді.