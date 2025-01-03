Придністров'я відмовилося від закупівлі європейського газу замість російського
Так звана "влада" Придністров'я не захотіла купувати європейський газ замість російського. Вона відхилила пропозицію допомоги від Молдови.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі IPN заявив виконувач обов'язків голови "Молдовагаз" Вадим Чебан.
За його словами, "влада" Придністров'я пояснила відмову від європейського газу через "вищі та нестабільніші ціни".
Водночас Тирасполь заявив, що очікує відновлення поставок газу від "Газпрому" за контрактом, дія якого завершиться 2026 року.
Допомога від Молдови
Нагадаємо, вчора, 2 січня, виконувач обов'язків глави "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров'ю в постачанні газу.
Така пропозиція надійшла після того, як так звана "ПМР" припинила отримувати російський газ, оскільки Україна зупинила транзит.
Після цього в Придністров'ї припинили подачу тепла і газу місцевим жителям.
Пропозицію про допомогу Молдова надіслала керівництву "Тираспольтрансгазу".
До слова, сьогодні, 3 січня, ввечері в Придністров'ї діють віялові відключення світла, оскільки рівень споживання перевищив рівень генерації.
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