Придністров'я відмовилося від закупівлі європейського газу замість російського

Так звана "влада" Придністров'я не захотіла купувати європейський газ замість російського. Вона відхилила пропозицію допомоги від Молдови.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі IPN заявив виконувач обов'язків голови "Молдовагаз" Вадим Чебан.

За його словами, "влада" Придністров'я пояснила відмову від європейського газу через "вищі та нестабільніші ціни". Водночас Тирасполь заявив, що очікує відновлення поставок газу від "Газпрому" за контрактом, дія якого завершиться 2026 року.