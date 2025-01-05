У Придністров'ї через відключення світла можливі перебої з водою
Днями в Придністров'ї почалися віялові відключення електроенергії. У зв'язку з цим у деяких районах можуть відключити і воду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
У Кишиневі (Молдова) поінформували, що на лівому березі Дністра (у Придністров'ї) бракує електроенергії, яку виробляють ММРЕС і Дубоссарська ГЕС. У зв'язку з цим у регіоні ввели віялові відключення електрики.
Це зі свого боку позначилося і на постачанні води. Тепер через зниження тиску в мережі, можливе під час віялових вимкнень електроенергії, без води можуть залишитися верхні поверхи багатоповерхових будинків у Бендерах і в Тирасполі. Ба більше, вчора вже не було води в одному з районів Тирасполя.
Тим часом так званий лідер Придністров'я Вадим Красносельський повідомив про вимкнення електроенергії, пояснюючи те, що трапилося, стрибками навантаження в мережі.
"Енергетики змушені знеструмлювати додаткові адреси, щоб уберегти мережу, щоб уникнути аварій", - заявив "чиновник".
Також він додав, що за останню добу аварійні відключення торкнулися понад 4,8 тисячі осіб.
Що передувало
Нагадаємо, що в Придністров'ї є електростанція, яка виробляє електроенергію для регіону за допомогою газу та вугілля.
Однак, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію, який раніше надходив, зокрема, у Придністров'я. У зв'язку з цим у країні почалися величезні проблеми.
Так, учора на сайті уряду Молдови було зазначено, що вугілля для виробництва електроенергії в Придністров'ї вистачить лише до кінця січня, а не на 50 днів, як заявлялося раніше.
Крім того, з 1 січня в регіоні відключили опалення і гарячу воду. Незважаючи на проблеми, в.о. голови "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що "влада" Придністров'я не захотіла купувати європейський газ замість російського, відхиливши пропозицію Молдови.
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