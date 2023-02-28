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У Придністров'ї оголосили набір "миротворців"

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Молдова, Вівторок 28 лютого 2023 18:47
У Придністров'ї оголосили набір "миротворців" Фото: у Придністров'ї оголосили набір "миротворців" (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Так зване Міністерство оборони невизнаного Придністров'я заявило про початок набору "миротворців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide.MD.

Повідомляється, що з 1 березня розпочнуться тримісячні військові збори. У таборах контингенту "миротворців" візьмуть участь чоловіки, придатні до військової служби у віці до 55 років. Учасників військових зборів забезпечать речами, проживанням та харчуванням.

Раніше видання повідомляло, що так зване Міноборони Придністров'я заманювало чоловіків грошима, одягом, проживанням і харчуванням.

Зазначається, що чоловікам платитимуть щомісяця 2800 придністровських рублів, що становить приблизно 3000 леїв (майже 24 тисячі гривень). Абітурієнти мали змогу подати заяву до військового комісара за місцем проживання до 28 лютого та пройти медичний огляд.

Додамо, що миротворча місія в зоні безпеки складається з російських і молдовських військових і придністровських воєнізованих формувань.

Нагадаємо, 23 лютого у Росії нафантазували про нібито підготовку "вторгнення" ЗСУ в Придністров'я, проте у Молдові заперечили такі заяви.

РБК-Україна аналізувало, навіщо Росія нагнітає обстановку у Придністров'ї.

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