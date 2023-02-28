ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Приднестровье объявили набор "миротворцев"

Новина українською →
Молдова, Вторник 28 февраля 2023 18:47
В Приднестровье объявили набор "миротворцев" Фото: в Приднестровье объявили набор "миротворцев" (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Так называемое Министерство обороны непризнанного Приднестровья заявило о начале набора "миротворцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide.MD.

Сообщается, что с 1 марта начнутся трехмесячные военные сборы. В лагерях контингента "миротворцев" примут участие мужчины, пригодные к военной службе, в возрасте до 55 лет. Участников военных сборов обеспечат вещами, проживанием и питанием.

Отмечается, что мужчинам будут платить ежемесячно 2800 приднестровских рублей, что составляет примерно 3000 леев (около 24 тысяч гривен). У абитуриентов была возможность подать заявление военному комиссару по месту жительства до 28 февраля и пройти медицинское обследование.

Добавим, что миротворческая миссия в зоне безопасности состоит из российских и молдавских военных и приднестровских военизированных формирований.

Напомним, 23 февраля в России нафантазировали о якобы подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье, однако в Молдове отрицали такие заявления.

РБК-Украина анализировало, зачем Россия нагнетает обстановку в Приднестровье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление