В Приднестровье объявили набор "миротворцев"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide.MD .

Сообщается, что с 1 марта начнутся трехмесячные военные сборы. В лагерях контингента "миротворцев" примут участие мужчины, пригодные к военной службе, в возрасте до 55 лет. Участников военных сборов обеспечат вещами, проживанием и питанием.

Отмечается, что мужчинам будут платить ежемесячно 2800 приднестровских рублей, что составляет примерно 3000 леев (около 24 тысяч гривен). У абитуриентов была возможность подать заявление военному комиссару по месту жительства до 28 февраля и пройти медицинское обследование.

Добавим, что миротворческая миссия в зоне безопасности состоит из российских и молдавских военных и приднестровских военизированных формирований.

Напомним, 23 февраля в России нафантазировали о якобы подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье, однако в Молдове отрицали такие заявления.

РБК-Украина анализировало, зачем Россия нагнетает обстановку в Приднестровье.

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