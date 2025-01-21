Придністров'я активно шукає способи відновлення постачання газу, - ISW

Зазначається, що влада Росії та Придністров'я нещодавно обговорювали ймовірність купівлі Росією в період з січня по квітень 2025 року газу на європейському спотовому ринку через молдовську газову компанію "Natural Gaz DC". Однак 16 січня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив, що лише компанія "Молдовагаз" має повноваження постачати газ до невизнаної "Республіки".

Водночас, "президент" "ПМР" Вадим Красносельський заявив, що "Молдовагаз" дозволить "Газпрому" постачати газ до Придністров'я, ймовірно, з Європи. Такий сценарій можливий, незважаючи на те, що на початку січня 2025 року він відмовився від пропозицій "Молдовагаз" допомогти Придністров'ю отримувати газ із європейських платформ.

Красносельський заявив, що Придністров'я може гарантувати оплату - ймовірно, маючи на увазі нещодавню пропозицію Москви використати російські бюджетні кошти для закупівлі європейського газу для внутрішнього споживання Придністров'я.

"Президент" "ПМР" також стверджував, що придністровська газова компанія "Тираспольтрансгаз" надіслала 18 січня листа до "Молдовагазу" з проханням описати процедуру постачання газу до Придністров'я.

Однак 20 січня президент Молдови Майя Санду відповіла, що пропозиція Красносельського не стосується купівлі газу Придністров'ям через "Молдовагаз". За її словами, він пропонує, щоб "хтось інший" купував газ і доставляв його до Молдови, після чого "Молдовагаз" транспортувала його територією країни до Придністров'я.

"Санду також заявила, що молдовська влада наразі визначає, які компанії будуть залучені до цього процесу, оскільки "Молдовагаз" може працювати лише з тими компаніями, які не порушують молдовське законодавство або міжнародні санкції", - констатує Інститут вивчення війни.