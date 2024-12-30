Штучний колапс. Що чекає на Придністров'я після зупинки транзиту газу через Україну

Зупинка транзиту російського газу через Україну загрожує енергетичним колапсом Придністровському регіону Молдову. І цілком імовірно, що вже 1 січня 2025 року там відключать опалення, гарячу воду, подачу газу та електроенергії.

Докладніше про це та чому в цій ситуації не звинувачують українську сторону, - у матеріалі РБК-Україна .

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Придністров'я залишиться без газу? Що відомо

Минулого тижня газовий монополіст "Газпром" оголосив про припинення поставок газу в Молдову з 07:00 (за київським часом) 1 січня 2025 року. Офіційна причина - через "регулярне невиконання платіжних зобов'язань" за чинним контрактом і накопичені борги.

При цьому "Газпром" нічого не сказав про Україну, яка в цей же час повністю припинить транзит. Від його рішення насамперед постраждає Придністров'я - сепаратистський анклав на території Молдови (з присутністю російських військ), економіка якого кілька десятиліть трималася на "безкоштовному" газі, що надходить через українську ГТС.

Для Росії газ залишається головним, а з початку вторгнення в Україну - майже єдиним інструментом впливу і на Кишинів, і на Тирасполь. Але наразі здається, що Москва втрачає інтерес до регіону.

Про газову проблему, що насувається, було відомо давно. Ще в січні 2024 року Київ попередив, що не збирається продовжувати угоду про транзит. Відтоді Словаччина, Угорщина та Австрія шукали альтернативні маршрути й обговорювали можливість збереження транзиту. Молдова в переговорах участі не брала, але запевняла, що ситуація під контролем.

Молдова дійсно позбулася монополії "Газпрому". У 2022 році Кремль, посилаючись на пов'язані з війною проти України проблеми, на третину скоротив поставки. Опинившись на межі енергетичної кризи, Кишинів ухвалив нестандартне рішення: увесь російських газ спрямували на лівий берег Дністра, а для себе почав закуповувати паливо на європейському ринку.

Втрата українського транзиту всерйоз занепокоїла владу Молдови, яка з середини грудня перейшла на режим надзвичайного стану. Річ у тім, що більша частина російського газу надходить на Молдавську ДРЕС на лівому березі. А вироблену електроенергію закуповує правий берег, причому вона приблизно вдвічі дешевша, ніж на біржі в сусідній Румунії. На частку цієї станції припадає до 90% електрики, яку закуповує Кишинів, і інших джерел дешевої енергії в нього немає.

Фото: Молдавська ДРЕС, яка забезпечує електрикою обидва береги Дністра, може залишитися без російського газу ( moldgres.com )

"Газпром" нібито готовий до поставок в обхід України, але це питання пов'язане з виплатою "історичної заборгованості". Згідно з розрахунками, борг становить 709 млн доларів, однак Молдова визнає лише борг у 8,6 млн, посилаючись на висновки міжнародного аудиту. Природно, російська сторона цих результатів не приймає.

Докладніше читайте в матеріалі "Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України".

Реагуючи на рішення припинити поставки, влада Молдови вказує на гуманітарний аспект: близько 300 тисяч молдавських громадян проживають у Придністров'ї, і Кишинів вважає себе зобов'язаним забезпечити їх енергоресурсами.

"Це рішення вкотре підтверджує намір Кремля залишити жителів Придністровського регіону без світла і тепла посеред зими. Росія використовує енергетику як політичну зброю, перетворюючи населення регіону, який вона контролює через свою незаконно розміщену армію, на заручників", - заявив прем'єр Дорін Речан.

Днями держсекретар міністерства енергетики Костянтин Боросан заявив, що Тирасполю радили підготуватися, вивчити європейський ринок газу і дали кілька рекомендацій про закупівлі на біржі. Проте діяти в цьому ключі варто було раніше, оскільки схоже, що вже в перші дні 2025 року Придністров'я накриє енергетичний колапс.

Без газу, тепла і світла. Що може чекати на Придністров'я

Так звана "влада" Придністров'я довго не визнавала загрози енергетичної кризи і відреагувала тільки після того, як на сполох забив Кишинів. У підсумку Тирасполь теж перейшов на надзвичайний стан: газ там - не тільки джерело світла і тепла, а й основа економіки. Саме газ генерує доходи від продажу електрики на правий берег Дністра, забезпечує роботу майже сотні підприємств і підтримує легітимність за допомогою низьких тарифів для населення.

Вочевидь у Кишиневі до останнього були впевнені, що Москва не стане ризикувати й без того підірваними позиціями в регіоні та знайде спосіб зберегти поставки без транзиту через Україну. Тим паче що навіть у разі його зупинки Росія могла б перенаправити газ у Придністров'я через Трансбалканський трубопровід або "Турецький потік". Однак "Газпром" так і не забронював потужності на кордоні Молдови з Румунією на січень.

За тиждень до зупинки транзиту енергоблоки Молдавської ДРЕС почали переводити з газу на вугілля. За оцінками, нинішніх запасів має вистачити на 50 днів за умов жорсткої економії. Це означає, що підприємства переведуть на нічний режим, організують нічний транспорт для працівників і скоротять робочі години в адміністративних установах.

У регіоні вже призупинено планову диспансеризацію в лікарнях. Для пацієнтів доступно лише 2355 ліжок, включно з 355 для хворих на туберкульоз і психоневрологічні захворювання. На екстрені виклики виїжджатимуть 54 машини швидкої допомоги, які підвозитимуть пацієнтів до лікарень з опаленням.

Школи готуються перевести на дистанційне навчання. А жителям, які можуть використовувати для опалення дрова, дозволили вручну збирати дрова. Для використання техніки під час рубки дерев потрібно отримати дозвіл у місцевій адміністрації. На придністровських сайтах і в пабліках публікується інформація про те, де і як можна придбати дрова.

Що чекає на придністровців 1 січня? Як заявив гендиректор "Тирастеплоенерго" Олег Іщенко, у разі припинення постачань газу відключать подачу гарячої води та опалення, тепло буде лише в лікарнях, та й то за рахунок комбінованих пальників на альтернативному паливі.

За його словами, опалення відключать о 07:00, після чого мережі охолонуть за 12 годин, а у квартирах падіння температури відчують через добу. Із системи гарячого водопостачання зливатиметься вода, але циркуляція збережеться, щоб труби не замерзли.

"Що стосується мереж теплопостачання, ми будемо тримати тиск. Тобто буде циркуляція. Навіть за мінусових температур наше обладнання працюватиме в повному режимі. Тобто без теплоносія, але з циркуляцією", - розповів Іщенко.

Також із 1 січня відключать газ побутовим споживачам. У багатоквартирних будинках газ залишиться доступним тільки для приготування їжі. І то на період, поки не вичерпаються запаси в системі газопроводів і тиск не знизиться до критичного рівня. Від газу відключать котельні, які забезпечують опалення, а також приватні будинки в містах, селах і селищах, багатоквартирні будинки з автономним опаленням, заявили в "Тираспольтрансгазі".

Фото: жителям Придністров'я загрожує відключення гарячої води, опалення та газу з 1 січня 2025 року (t.me/novostipmrcom)

Крім того, придністровців попереджають про інші проблеми на випадок недостатньої генерації електроенергії. Насамперед під час вимкнення світла скоротиться зона покриття мобільної мережі, буде обмежено доступ до інтернету, а більшість абонентів не зможуть приймати телевізійний сигнал.

Зазначимо, на вихідних "Тираспольтрансгаз" уже відключив від газу 12 державних установ Молдови в зоні безпеки в Дубоссарському районі, Бендерах і його околицях. І попередив про відключення юридичних осіб та підприємців.

Місцеві ЗМІ пишуть про ажіотаж на газові балони, зокрема серед жителів багатоквартирних будинків. Профільні служби закликають придністровців використовувати їх з особливою обережністю.

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, якщо Придністров'я і накриє енергетичний колапс, то він організований штучно.

"Те, що ми бачимо, з одного боку - російська провокація, з іншого - недопрацювання уряду Молдови. Якщо Росія так любить своє Придністров'я, то могла б організувати альтернативний газовий маршрут. Але і Кишинів, і Тирасполь недостатньо підготувалися, хоча Україна давно попереджала про зупинку транзиту", - розповів він РБК-Україна.

Чим могла б допомогти Україна: думка експерта

Згідно з даними придністровської "влади", у регіоні проживає понад 450 тисяч осіб, близько чверті яких називає себе українцями. І очевидно, що, якби не війна і проблеми у власній енергетиці, Київ міг би надати допомогу. Поки ж офіційні представники України з подібними заявами не виступали.

Що можна було б зробити? Як вважає Володимир Омельченко, Україна сприяла б транзиту газу з Європи, якби Молдова уклала контракти з європейськими постачальниками.

"Чому не законтрактували, зараз складно сказати... Якщо будуть контракти з європейськими компаніями, Україна може прокачувати газ на теплову електростанцію в Придністров'ї через свою мережу", - говорить співрозмовник.

Крім газу, можливий варіант із транзитом електричної енергії. "Я думаю, у такій критичній ситуації Україна могла б надати транзит енергії, за моїми оцінками, потужністю від 300 до 400 МВт", - зазначив Омельченко.

Що стосується поставок власного газу, то цей сценарій неможливий, оскільки Україна відчуває певний дефіцит.

"Думаю, якимось чином має допомогти Євросоюз, можливо, коштами на закупівлю вугілля або мазуту для Молдавської ДРЕС. На жаль, у нас у період війни немає можливості допомагати Молдові, коли у нас самих немає електроенергії і недостатньо газу. Але і у випадку з транзитом з Європи ініціатива має виходити від Кишинева. У нього має бути контракт на постачання, а з нами - на транзит", - додав експерт.

При підготовці тексту використовувалися: публікації молдавських і придністровських ЗМІ, коментар директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.