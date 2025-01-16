Придністров'я може отримати від Росії газ в особливому статусі, - ISW

"Президент" Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Вадим Красносельський заявив, що Росія незабаром передасть невизнаній автономії газ в якості "гуманітарної допомоги". Однак він не уточнив дату і спосіб поставки палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що з 10 по 14 січня Красносельський відвідав Москву, де провів переговори з Міністерством енергетики Росії про можливі поставки газу до Придністров'я.

За підсумками перемовин, "глава" невизнаної "республіки" зазначив, що Росія забезпечить Придністров'я достатньою кількістю газу для теплової енергетики, промислових підприємств і цивільного використання.

Водночас, за його словами, Росія не буде постачати газ решті території Республіки Молдова.