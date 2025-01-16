Придністров'я може отримати від Росії газ в особливому статусі, - ISW
"Президент" Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Вадим Красносельський заявив, що Росія незабаром передасть невизнаній автономії газ в якості "гуманітарної допомоги". Однак він не уточнив дату і спосіб поставки палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що з 10 по 14 січня Красносельський відвідав Москву, де провів переговори з Міністерством енергетики Росії про можливі поставки газу до Придністров'я.
За підсумками перемовин, "глава" невизнаної "республіки" зазначив, що Росія забезпечить Придністров'я достатньою кількістю газу для теплової енергетики, промислових підприємств і цивільного використання.
Водночас, за його словами, Росія не буде постачати газ решті території Республіки Молдова.
Енергетична криза в Придністров'ї
Україна з 1 січня повністю припинила транзит російського газу в Молдову та інші країни Європейського Союзу.
З того ж дня Придністров'я залишилося без опалення і гарячої води. Також спостерігаються перебої з енергопостачанням.
Запасів вугілля на складах ПМР вистачить до кінця січня.
У Молдові попередили, що енергосистема "республіки" може вийти з ладу, оскільки в ній спостерігається гострий дефіцит електроенергії.
Молдова запропонувала владі невизнаної "республіки" закупити паливо з Європи власним коштом.
Детальніше про те, що чекає на Придністров'я після зупинки транзиту російського газу через Україну, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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