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Придністров'я може отримати від Росії газ в особливому статусі, - ISW

Четвер 16 січня 2025 03:47
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Придністров'я може отримати від Росії газ в особливому статусі, - ISW Фото: Росія надасть Придністров'ю газ в особливому статусі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

"Президент" Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Вадим Красносельський заявив, що Росія незабаром передасть невизнаній автономії газ в якості "гуманітарної допомоги". Однак він не уточнив дату і спосіб поставки палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що з 10 по 14 січня Красносельський відвідав Москву, де провів переговори з Міністерством енергетики Росії про можливі поставки газу до Придністров'я.

За підсумками перемовин, "глава" невизнаної "республіки" зазначив, що Росія забезпечить Придністров'я достатньою кількістю газу для теплової енергетики, промислових підприємств і цивільного використання.

Водночас, за його словами, Росія не буде постачати газ решті території Республіки Молдова.

Енергетична криза в Придністров'ї

Україна з 1 січня повністю припинила транзит російського газу в Молдову та інші країни Європейського Союзу.

З того ж дня Придністров'я залишилося без опалення і гарячої води. Також спостерігаються перебої з енергопостачанням.

Запасів вугілля на складах ПМР вистачить до кінця січня.

У Молдові попередили, що енергосистема "республіки" може вийти з ладу, оскільки в ній спостерігається гострий дефіцит електроенергії.

Молдова запропонувала владі невизнаної "республіки" закупити паливо з Європи власним коштом.

Детальніше про те, що чекає на Придністров'я після зупинки транзиту російського газу через Україну, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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