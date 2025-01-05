Молдова пропонувала купувати газ для Придністров'я власним коштом

Придністров'я зіткнулося з великими проблемами через припинення транзиту російського газу через Україну. Однак Молдова ще в грудні пропонувала купувати для регіону європейський газ, причому власним коштом.

Про це заявив держсекретар Міненергетики Молдови Костянтин Боросан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Facebook.

Він розповів, що задля уникнення ситуації, яка нині склалася в Придністров'ї, молдовська держава ще минулого місяця пропонувала регіону альтернативні рішення на випадок, якщо припиняться поставки газу з РФ.

"Уже на засіданні від 11 грудня 2024 року на платформі Міністерства Енергетики з енергетичними підприємствами, включно з підприємствами з лівого берега Дністра, було запропоновано "Тираспольтрансгазу" розглянути можливість закупівлі природного газу на біржі BRM як альтернативу в разі припинення поставок від "Газпрому", - ідеться в повідомленні.

Додатково на засіданні 20 грудня 2024 року, за участю енергетичних підприємств, включно з МГРЕМ та "Тираспольтрансгазом", Придністров'ю було запропоновано механізм співпраці шляхом купівлі природного газу молдовським постачальником - компанією "Енергоком", а також його подальшої переробки в електроенергію на МГРЕМ. Однак до сьогоднішнього дня Молдова так і не отримала жодної відповіді на цю пропозицію.

"2 січня 2025 року "Молдовагаз" і "Енергоком" запропонували "Тираспольтрансгазу" робочий механізм закупівлі природного газу на регіональних ринках. 31 грудня 2024 року успішно протестовано транзитний маршрут через Трансбалканський коридор і закупівлю на газовій біржі в Болгарії", - пише Боросан.

Слідом він додає, що того ж дня, 2 січня, "Тираспольтрансгаз" відмовився від цієї форми співпраці.