Приднестровье активно ищет способы возобновления поставок газа, - ISW

Отмечается, что власти России и Приднестровья недавно обсуждали вероятность покупки Россией в период с января по апрель 2025 года газа на европейском спотовом рынке через молдавскую газовую компанию "Natural Gaz DC". Однако 16 января премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что только компания "Молдовагаз" имеет полномочия поставлять газ в непризнанную "Республику".

В то же время, "президент" "ПМР" Вадим Красносельский заявил, что "Молдовагаз" позволит "Газпрому" поставлять газ в Приднестровье, вероятно, из Европы. Такой сценарий возможен, несмотря на то, что в начале января 2025 года он отказался от предложений "Молдовагаз" помочь Приднестровью получать газ с европейских платформ.

Красносельский заявил, что Приднестровье может гарантировать оплату - вероятно, имея в виду недавнее предложение Москвы использовать российские бюджетные средства для закупки европейского газа для внутреннего потребления Приднестровья.

"Президент" "ПМР" также утверждал, что приднестровская газовая компания "Тираспольтрансгаз" направила 18 января письмо в "Молдовагаз" с просьбой описать процедуру поставки газа в Приднестровье.

Однако 20 января президент Молдовы Майя Санду ответила, что предложение Красносельского не касается покупки газа Приднестровьем через "Молдовагаз". По ее словам, он предлагает, чтобы "кто-то другой" покупал газ и доставлял его в Молдову, после чего "Молдовагаз" транспортировала его по территории страны в Приднестровье.

"Санду также заявила, что молдавские власти пока определяют, какие компании будут привлечены к этому процессу, поскольку "Молдовагаз" может работать только с теми компаниями, которые не нарушают молдавское законодательство или международные санкции", - констатирует Институт изучения войны.