ЄС переглядає тимчасовий захист українців: до чого готуватися чоловікам і жінкам
У липні Єврокомісія оголосить про найважливіші зміни до директиви про тимчасовий захист українських біженців, починаючи з 2022 року. Вони охоплять не лише чоловіків, а й жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Rzeczpospolita".
Як повідомляють анонімні джерела, право на тимчасовий захист матимуть громадяни України, які отримають спеціальну довідку про немобілізацію, видану органами влади своєї країни.
Це буде стосуватися як чоловіків, так і жінок.
"Робота над змінами наближається до завершення. Польща їх підтримує", - розповів ЗМІ заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.
Він також підтвердив, що вимоги, запроваджені Європейською Комісією, стосуватимуться й українок.
"Вони стосуватимуться не тих, хто вже має тимчасовий захист у країнах ЄС, а тих, хто хотів би подати заяву на нього", - наголосив Дущик.
Інсайдери стверджують, що саме Київ звернувся до Брюсселя з проханням щодо обмеження на в'їзд громадян України.
"Це несподіваний крок Києва. Майже роком раніше президент Володимир Зеленський скасував заборону на виїзд з країни молодими українцями віком 18-22 років", - нагадує видання.
Однак це рішення призвело до масового відтоку юнаків до Європи. Так, за перші три місяці до Польщі з України в'їхало понад 121 000 українських чоловіків віком 18-22 років. Більшість з них вирушили до Німеччини.
Згідно з даними Євростату, 4,3 мільйона українців користуються тимчасовим захистом по всьому ЄС. Найбільша кількість зафіксована в Німеччині (1,2 мільйона) та Польщі (960 000).
Раніше РБК-Україна повідомляло, що країни ЄС обговорювали, чи варто позбавити чоловіків призовного віку тимчасового захисту після 2027 року.
Також ми писали, що Петер Мадяр пішов проти проти ЄС у питання притулку для українських чоловіків.