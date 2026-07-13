ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС переглядає тимчасовий захист українців: до чого готуватися чоловікам і жінкам

13:50 13.07.2026 Пн
2 хв
Громадянам України знадобиться спеціальна довідка
aimg Юлія Капітонова
ЄС переглядає тимчасовий захист українців: до чого готуватися чоловікам і жінкам Ці зміни відбуваються на прохання Києва (ілюстративне фото)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У липні Єврокомісія оголосить про найважливіші зміни до директиви про тимчасовий захист українських біженців, починаючи з 2022 року. Вони охоплять не лише чоловіків, а й жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Rzeczpospolita".

Як повідомляють анонімні джерела, право на тимчасовий захист матимуть громадяни України, які отримають спеціальну довідку про немобілізацію, видану органами влади своєї країни.

Це буде стосуватися як чоловіків, так і жінок.

"Робота над змінами наближається до завершення. Польща їх підтримує", - розповів ЗМІ заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.

Він також підтвердив, що вимоги, запроваджені Європейською Комісією, стосуватимуться й українок.

"Вони стосуватимуться не тих, хто вже має тимчасовий захист у країнах ЄС, а тих, хто хотів би подати заяву на нього", - наголосив Дущик.

Інсайдери стверджують, що саме Київ звернувся до Брюсселя з проханням щодо обмеження на в'їзд громадян України.

"Це несподіваний крок Києва. Майже роком раніше президент Володимир Зеленський скасував заборону на виїзд з країни молодими українцями віком 18-22 років", - нагадує видання.

Однак це рішення призвело до масового відтоку юнаків до Європи. Так, за перші три місяці до Польщі з України в'їхало понад 121 000 українських чоловіків віком 18-22 років. Більшість з них вирушили до Німеччини.

Згідно з даними Євростату, 4,3 мільйона українців користуються тимчасовим захистом по всьому ЄС. Найбільша кількість зафіксована в Німеччині (1,2 мільйона) та Польщі (960 000).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що країни ЄС обговорювали, чи варто позбавити чоловіків призовного віку тимчасового захисту після 2027 року.

Також ми писали, що Петер Мадяр пішов проти проти ЄС у питання притулку для українських чоловіків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
Новини
СБС вгатили по 15 російських суднах і 9 енерговузлах (відео)
СБС вгатили по 15 російських суднах і 9 енерговузлах (відео)
Аналітика
Чи готує РФ власні мідлстрайки? Інтервʼю з CEO Trident Group Юрієм Гуменчуком
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи готує РФ власні мідлстрайки? Інтервʼю з CEO Trident Group Юрієм Гуменчуком