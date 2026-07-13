ЄС переглядає тимчасовий захист українців: до чого готуватися чоловікам і жінкам

У липні Єврокомісія оголосить про найважливіші зміни до директиви про тимчасовий захист українських біженців, починаючи з 2022 року. Вони охоплять не лише чоловіків, а й жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Rzeczpospolita ".

Як повідомляють анонімні джерела, право на тимчасовий захист матимуть громадяни України, які отримають спеціальну довідку про немобілізацію, видану органами влади своєї країни.

Це буде стосуватися як чоловіків, так і жінок.

"Робота над змінами наближається до завершення. Польща їх підтримує", - розповів ЗМІ заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.

Він також підтвердив, що вимоги, запроваджені Європейською Комісією, стосуватимуться й українок.

"Вони стосуватимуться не тих, хто вже має тимчасовий захист у країнах ЄС, а тих, хто хотів би подати заяву на нього", - наголосив Дущик.

Інсайдери стверджують, що саме Київ звернувся до Брюсселя з проханням щодо обмеження на в'їзд громадян України.

"Це несподіваний крок Києва. Майже роком раніше президент Володимир Зеленський скасував заборону на виїзд з країни молодими українцями віком 18-22 років", - нагадує видання.

Однак це рішення призвело до масового відтоку юнаків до Європи. Так, за перші три місяці до Польщі з України в'їхало понад 121 000 українських чоловіків віком 18-22 років. Більшість з них вирушили до Німеччини.

Згідно з даними Євростату, 4,3 мільйона українців користуються тимчасовим захистом по всьому ЄС. Найбільша кількість зафіксована в Німеччині (1,2 мільйона) та Польщі (960 000).