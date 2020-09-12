В президиум Координационного совета Беларуси изберут новых людей, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в президиум Координационного совета изберут новых людей. Сейчас в Беларуси на свободе остается только один член президиума Светлана Алексиевич.

Об этом сообщает Tut.by.

Тихановская отметила, что сейчас решается вопрос относительного того, как КС будет работать дальше

"Никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум", - заявила она.

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала Генеральную Ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию.

Напомним, в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже стало известно, что Родненков и Кравцов таки пересекли украинскую границу, в то время как Колесникову задержали на территории Беларуси.

Также член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти в стране.