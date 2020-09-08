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У Лукашенко нет законных оснований оставаться президентом Беларуси, - Тихановская

Минск, Вторник 08 сентября 2020 11:41
У Лукашенко нет законных оснований оставаться президентом Беларуси, - Тихановская
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом Беларуси. Она сказала, что Запад не признал выборы.

Об этом она заявила во время онлайн-выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По ее словам, страны которые продолжают диалог с Лукашенко, делают это на свой страх и риск.

"Ни одна международная организация не признала результаты выборов в Беларуси. Граждани Беларуси также отказались признавать эти фальсифицированные выборы. Это значит, что Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он больше не представляет Беларусь", - заявила она.

Напомним, Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против президента Беларуси.

Также глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит санкции против Беларуси, если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания.

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Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоБеларусьСветлана Тихановская
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