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Оппозиционер Знак стал фигурантом дела о захвате власти в Беларуси

Минск, Среда 09 сентября 2020 17:43
Оппозиционер Знак стал фигурантом дела о захвате власти в Беларуси
Фото: Максим Знак (news.tut.by Дарья Бурякина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти в стране. В попытке захвата власти также обвиняют оппозиционерку Марию Колесникову.

Об этом рассказал адвокат оппозиционера Дмитрий Лаевский, передает TUT.by.

По словам адвоката, его подзащитному сообщили о подозрении по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси - публичные призывы к захвату власти, или силовому изменению конституционного строя страны.

Напомним, утром соратники оппозиционера заявили о его исчезновении, Знак должен был дать интервью, но не вышел на связь.

Позже адвокат Знака проинформировал журналистов, что оппозиционера задержали силовики и сейчас его удерживают в Следственном комитете Беларуси. Со Знаком проводят следственные действия.

Отметим, в попытке захвата власти в Беларуси также подозревают оппозиционерку Марию Колесникову, которую пытались силой вывезти из страны.

Сейчас Колесникова находится под арестом, а также стало известно, какое наказание грозит оппозиционерке.

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