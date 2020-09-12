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Алексиевич призвала ООН направить наблюдателей в Беларусь

Минск, Суббота 12 сентября 2020 03:08
Алексиевич призвала ООН направить наблюдателей в Беларусь
Фото: Светлана Алексиевич (Svetlana Alexievich/Facebook)
Автор: Инна Собора

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала Генеральную Ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию. Она ожидает, что миссия засвидетельствоет "злоупотребления в отношении журналистов".

Об этом пишет DW.

Обращение также касается других структур. В частности, ожидается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) включит свободу печати в качестве приоритета в предложение о посредничестве в урегулировании кризиса.

Алексиевич - единственный остающийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. По состоянию здоровья пока не ходила на его заседания. Она известна миру как лауреат Нобелевской премии по литературе.

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выступила на неформальном онлайн заседании Совета безопасности ООН и призвала направить миссию в Беларусь.

РБК-Украина писало, что Беларусь представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса.

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