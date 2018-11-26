Президентські вибори мають відбутися 31 березня 2019 року, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Проект рішення про дату президентських виборів буде внесений у Раду на початку грудня

Президент України Петро Порошенко у ході свого звернення до українського народу щодо запровадження воєнного стану підкреслив, що вибори президента мають відбутися у відповідності до Конституції - 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу голови держави.

Він зазначив, що воєнний стан жодним чином не має вплинути на початок виборчої кампанії.

"Щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію, про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій", - підкреслив Порошенко.

Він поінформував, що проект рішення про дату президентських виборів буде внесений у парламент на початку грудня.

"Саме в грудні я внесу - на початку грудня - проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. Крапка", - сказав голова держави.

Порошенко запевнив, що як верховний головнокомандувач докладе всіх зусиль для того, аби вкластися у 30 днів і за місяць витиснути максимум можливостей для підвищення готовності України відбити можливий повномасштабний наступ Росії.

Нагадаємо, Порошенко пропонує ввести воєнний стан в Україні з 09:00 28 листопада 2018 року.

Глава держави також підкреслив, що воєнний стан буде введено на 30 днів, а не на 60, як пропонувалося раніше.

Як писало РБК-Україна, 25 листопада РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі, зокрема, були захоплені три українських кораблі. Через дії Росії вчора Порошенко скликав засідання військового кабінету.

Також вчора відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому було рекомендовано ввести воєнний стан в Україні. Президент підтримав рішення РНБО, згідно з документом, воєнний стан пропонувалося ввести з 14:00 26 листопада строком на 60 днів.