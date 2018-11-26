ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Президентські вибори мають відбутися 31 березня 2019 року, - Порошенко

Новини » Політика    26.11.2018 - 18:39
Президентські вибори мають відбутися 31 березня 2019 року, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Проект рішення про дату президентських виборів буде внесений у Раду на початку грудня

Президент України Петро Порошенко у ході свого звернення до українського народу щодо запровадження воєнного стану підкреслив, що вибори президента мають відбутися у відповідності до Конституції - 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу голови держави.

Він зазначив, що воєнний стан жодним чином не має вплинути на початок виборчої кампанії.

"Щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію, про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій", - підкреслив Порошенко.

Він поінформував, що проект рішення про дату президентських виборів буде внесений у парламент на початку грудня.

"Саме в грудні я внесу - на початку грудня - проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. Крапка", - сказав голова держави.

Порошенко запевнив, що як верховний головнокомандувач докладе всіх зусиль для того, аби вкластися у 30 днів і за місяць витиснути максимум можливостей для підвищення готовності України відбити можливий повномасштабний наступ Росії.

Нагадаємо, Порошенко пропонує ввести воєнний стан в Україні з 09:00 28 листопада 2018 року.

Глава держави також підкреслив, що воєнний стан буде введено на 30 днів, а не на 60, як пропонувалося раніше.

Як писало РБК-Україна, 25 листопада РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі, зокрема, були захоплені три українських кораблі. Через дії Росії вчора Порошенко скликав засідання військового кабінету.

Також вчора відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому було рекомендовано ввести воєнний стан в Україні. Президент підтримав рішення РНБО, згідно з документом, воєнний стан пропонувалося ввести з 14:00 26 листопада строком на 60 днів.

Воєнний стан не перебачає мобілізації та обмеження прав громадян, - Порошенко У БПП прокоментували пропозицію скоротити строк запровадження воєнного стану
Новини України военное положениепрезидентські вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся