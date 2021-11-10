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"Государственный терроризм". В Польше назвали ситуацию на границе "тихой местью Лукашенко"

Новина українською →
Польша, Среда 10 ноября 2021 15:27
"Государственный терроризм". В Польше назвали ситуацию на границе "тихой местью Лукашенко" Фото: в Польше рассказали, как видят ситуацию на границе Беларуси (twitter.com/mon.gov.pl)
Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-белорусской границе является не миграционным, а политическим кризисом. По его словам, он спровоцирован Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"События последних дней - это испытание для Польши и для Европы, и мы осознаем, что риски могут возрасти, что ситуация может ухудшится, что нам, возможно, придется иметь дело с все новыми методами провокации со стороны Лукашенко", - сказал глава польского правительства.

Он уверен, что ситуация на границе Польши и Беларуси является проявлением государственного терроризма.

"Это также "тихая месть" Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов населения в Беларуси в августе прошлого года", - подчеркнул Моравецкий.

Напомним, в Германии хотят привлечь Украину к решению мигрантского кризиса на польской границе.

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