"Государственный терроризм". В Польше назвали ситуацию на границе "тихой местью Лукашенко"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-белорусской границе является не миграционным, а политическим кризисом. По его словам, он спровоцирован Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

"События последних дней - это испытание для Польши и для Европы, и мы осознаем, что риски могут возрасти, что ситуация может ухудшится, что нам, возможно, придется иметь дело с все новыми методами провокации со стороны Лукашенко", - сказал глава польского правительства.

Он уверен, что ситуация на границе Польши и Беларуси является проявлением государственного терроризма.

"Это также "тихая месть" Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов населения в Беларуси в августе прошлого года", - подчеркнул Моравецкий.