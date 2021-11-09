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Лукашенко не считает миграционный кризис нападением на Польшу

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Минск, Вторник 09 ноября 2021 17:31
Лукашенко не считает миграционный кризис нападением на Польшу Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заверил, что Беларусь не собирается нападать на Польшу. А в миграционном кризисе на польско-белорусской границе он обвинил Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

Напряжение в отношениях с Евросоюзом Лукашенко назвал следствием "транзита власти внутри Польши, Литвы и Германии". Как утверждает глава режима, народы этих стран недовольны, поэтому они решили "объявить кого-то идиотом".

"Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту самую Польшу. Мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу. Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть", - сказал он.

В то же время Лукашенко обвинил страны Европы в посягательстве на белорусские территории.

Напомним, до этого Лукашенко пригрозил втягиванием России в ситуацию с мигрантами на границе с ЕС.

Больше о ситуации на польско-белорусской границе в материале "Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС".

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