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Моравецкий о мигрантах: Лукашенко их привез, он и должен вернуть домой

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Варшава, Вторник 09 ноября 2021 18:07
Моравецкий о мигрантах: Лукашенко их привез, он и должен вернуть домой Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил ответственность за миграционный кризис на Александра Лукашенко. Глава польского правительства подчеркнул, что безопасность границы страны подверглась жесткой атаке впервые за 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии премьер-министра.

"Мы понимаем, что именно Лукашенко привел в Беларусь десятки тысяч человек. Именно он подталкивает их к восточной границе - иногда силой", - сказал польский премьер на внеочередном заседании Сейма, посвященном ситуации на границе с Беларусью.

По его словам, Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве живого щита и именно он должен вернуть беженцев в свои страны.

Моравецкий также заявил, что безопасность восточной границы Польши впервые за 30 лет подверглась жесткой атаке. Он подчеркнул, что ее цель - создание хаоса в Евросоюзе.

Премьер добавил, что миграционный кризис на польской границе - часть политики российских властей, которые управляют Александром Лукашенко.

"Нам также придется защищать границы Республики Польша, и поэтому мы должны быть готовы противостоять всем действиям, известным нам и о которых мы еще не знаем", - резюмировал Моравецкий.

Больше о ситуации на польско-белорусской границе в материале РБК-Украина - "Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС".

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