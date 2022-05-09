Россия хочет вытеснить украинцев, чтобы создать миграционный кризис в ЕС, - Шмыгаль

Россия в ходе войны против Украины стремится создать миграционный кризис в Европе. Однако страны Европейского союза выдержали миграционную волну.

"Они поэкспериментировали на миграционном кризисе зимой, посмотрели, что такое 4-5 тысяч мигрантов. И после этого решили выжать в Европу миллионы мигрантов. В РФ надеялись, что Европа захлебнется и расшатается из-за такого кризиса. Но Европа очень достойно выдержала и приняла всех наших мигрантов, особенно Польша", - заявил глава правительства.

По его словам, большинство граждан хочет вернуться в Украину после завершения боевых действий.

"Большинство наших людей, конечно, хотят вернуться, мы понимаем, что 99% людей хотят вернуться в Украину после завершения военных действий. Это преимущественно жены и дети наших мужей, которые защищают Украину на фронте. После того, как военные действия прекратятся, конечно, семьи должны воссоединиться. После войны женщины захотят вернуться вместе с детьми в Украину", - добавил Шмыгаль.