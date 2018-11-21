У президента прогнозируют "серьезную драку" во время принятия госбюджета

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина)

Госбюджет во втором чтении будут принимать в четверг 22 ноября

Принятие государственного бюджета на 2019 год будет сопровождаться сложной дискуссией. Об этом сегодня, 21 ноября, рассказала представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, информирует корреспондент РБК-Украина.

"Обсуждение будет очень сложным. От народных депутатов было очень много предложений по вопросам дополнительного финансирования. Было предложено около 10 миллиардов. А то и больше при первом чтении. Сейчас правительство попытается удовлетворить предложения депутатов примерно на 2-3 миллиарда. Поэтому я думаю, что драка будет серьезная", - заявила Луценко.

В то же время, по ее словам, дефицит бюджета на следующий год будет уменьшен.

"Разница в дефиците будет меньше. Расходы будут достаточно ограниченными. Потому что на 2019 год приходится возврат тех 54 млрд долларов, которые были взяты предыдущими правительствами за 2008-2012 годы. Я думаю, надо будет достаточно серьезно убеждать народных депутатов в том, что мы не можем обойтись без помощи МВФ", - отметила нардеп.

Луценко добавила, что также активно будут обсуждаться изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, что за проект государственного бюджета на 2019 год народные депутаты будут голосовать в четверг, 22 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, гпрезидент Петр Порошенко назвал условие, при котором может не подписать бюджет-2019. "Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджета на 2019 год", - отмечал он. Порошенко заявил, что если требование не учтут, бюджет он не подпишет.