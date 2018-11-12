Порошенко сообщил, в каком случае может не подписать бюджет-2019

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития сообщил, в каком случае может не подписать бюджет-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter главы государства.

По словам Порошенко, правительство приняло решение о повышении тарифов на газ, поскольку для стабильности и развития экономики нужен транш Международного валютного фонда (МВФ).

Вместе с тем, он добавил, что поставил перед правительством требование усовершенствовать и расширить программу субсидий и на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается.

"Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал - просто не подпишу бюджет", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины может принять госбюджет-2019 в конце ноября.

Отметим, 19 октября текущего года в ходе внеочередного заседания правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению Кабмина, с 1 ноября тарифы подняли на 23,5%.