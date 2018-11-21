У президента прогнозують "серйозну бійку" під час ухвалення держбюджету 

Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна)

Дежбюджет у другому читанні ухвалюватимуть у четвер 22 листопада

Ухвалення державного бюджету на 2019 рік супроводжуватиметься складною дискусією. Про це сьогодні, 21 листопада, розповіла представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, інформує кореспондент РБК-Україна.

"Обговорення буде дуже складне. Від народних депутатів було дуже багато пропозицій по питаннях додаткового фінансування. Було запропоновано близько 10 мільярдів. А то і більше при першому читанні. Зараз уряд спробує задовільнити пропозиції депутатів приблизно на 2-3 мільярди. Тому я думаю, що бійка буде серйозна", - заявила Луценко.

Водночас, за її словами, дефіцит бюджету на наступний рік буде зменшено.

"Різниця в дефіциті буде менша. Витрати будуть достатньо обмеженими. Тому що на 2019 рік припадає повернення тих 54 млрд долларів, які були взяті попередніми урядами за 2008-2012 роки. Я думаю, треба буде достатньо серйозно переконувати народних депутатів в тому, що ми не можемо обійтися без допомоги МВФ", - зазначила нардеп.

Луценко додала, що також активно обговорюватимуться зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо, що за проект державного бюджету на 2019 рік народні депутати голосуватимуть у четвер, 22 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, глава держави Петро Порошенко назвав умову, за якої може не підписати бюджет-2019. "Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету на 2019 рік", - відзначав він. Порошенко заявив, що якщо вимогу не врахують, бюджет він не підпише.