Рада рассмотрит бюджет-2019 во втором чтении 22 ноября

Фото: парламент (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Профильный комитет должен рассмотреть проект госбюджета 21 ноября

Верховная рада сможет рассмотреть проект государственного бюджета во втором чтении в четверг, 22 ноября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета ВР по вопросам бюджета Сергей Мельник.

Он отметил, что сначала нардепы рассмотрят изменения в Бюджетный и Налоговый кодекс.

"В повестке дня проект государственного бюджета на 2019 год стоит на четверг. Я думаю, что все будет по плану на четверг. То есть, сначала будем рассматривать изменения в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс, а потом - бюджет", - рассказал Мельник.

По словам нардепа, профильный комитет должен рассмотреть проект государственного бюджета в среду, в 15:00. Однако, Министерство финансов пока не вернуло в Раду согласованный текст проекта с теми поправками, которые предлагалось внести в бюджет во втором чтении.

"Мы подали им (в Минфин, - ред.) выводы и предложения. Для нас важно увидеть, что они принимают, а отклоняют. Сейчас он еще не поступил в комитет. Сегодня пока нет даже первой страницы. То есть, даже нет письма, что они нам его передали. Как только он зайдет официально, рассмотрим наши выводы и предложения и соответственно позицию Минфина: что учтено, а что - нет. Но мы реально сможем за день рассмотреть на комитете в среду", - добавил он.

Парламентарий также отметил, что Минфин рассмотрит предложения комитета, которые направлены как поручение правительству.

"Более того, позиции, которые на комитете не были учтены, пошли как поручение правительству. По поручению правительства они должны предоставить заключение. Например, вопрос о техникумах и колледжах. Там и поручений много. Это и будет предметом рассмотрения комитета", - пояснил замглавы комитета.

Напомним, Кабмин на заседании 14 ноября одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 для рассмотрения во втором чтении Верховной радой.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что парламент перейдет к рассмотрению госбюджета на 2019 год 22 ноября.

Добавим также, глава государства Петр Порошенко назвал условие, при котором может не подписать бюджет-2019. "Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету на 2019 год", - отмечал он. Порошенко заявил, что если требование не учтут, бюджет он не подпишет.