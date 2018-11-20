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Минобороны получит на безопасность арсеналов дополнительный миллиард, - проект бюджета

Новости » Экономика    20.11.2018 - 15:18
Минобороны получит на безопасность арсеналов дополнительный миллиард, - проект бюджета
Иллюстративное фото (УНИАН)

Дополнительные средства выделяются в проекте бюджета ко второму чтению

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены дополнительные расходы для Министерства обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9000.

В пояснительной записке к проекту бюджета, которую подписала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, отмечается, что Министерству обороны на обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины дополнительно выделяется 1 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, из-за пожаров на артиллерийских складах в Украине за 2,5 года было уничтожено боеприпасов на сумму около 2 млрд долларов.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

Минфин хочет получить 300 млн грн от снижения стоимости безналоговых посылок до 100 евро В бюджете ко второму чтению расходы на правительство увеличили на 32%, на Раду - на 18%
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