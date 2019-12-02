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У президента призывают Раду принять законы о деолигархизации и деофшоризации

Новости » Политика     02.12.2019 - 17:28
У президента призывают Раду принять законы о деолигархизации и деофшоризации
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

У Зеленского также просят ВР рассмотреть закон о демонополизации производства спирта в Украине

Первый заместитель председателя Верховной рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук просит рассмотреть и принять так называемые законы о деолигархизации и деофшоризации. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

Так, речь идет о законопроектах №1209-1210.

"Как представитель президента в Верховной раде, я просил обратить внимание на необходимость рассмотрения и принятия тех проектов, которые определены президентом как неотложные, в частности, это законопроекты №1209 и №1210 - это так называемые законы о деолигархизации и деофшоризации. Это является чрезвычайно важным процессом, который мы должны начать", - отметил парламентарий.

Стефанчук также подчеркнул необходимость рассмотрения вопросов, связанных с демонополизацией рынка спирта - законопроекта авторства главы государства №2300.

Напомним, 31 октября народные депутаты должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1210, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1209. Однако документы так и не были рассмотрены.

Как писало РБК-Украина, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада на этой неделе рассмотрит законопроект №2300 авторства президента Владимира Зеленского об отмене монополии на производство спирта.

Добавим также, на прошлой пленарной неделе Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года. За соответствующее решение проголосовали 293 нардепа.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная РадаРуслан Стефанчук
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