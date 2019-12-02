Парламент рассмотрит закон об отмене монополии на спирт на этой неделе

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение должно состояться во вторник, 3 декабря

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада на этой неделе рассмотрит законопроект №2300 авторства президента Владимира Зеленского об отмене монополии на производство спирта. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко подчеркнул, что либерализацию в этой сфере необходимо срочно проводить.

"Закон о либерализации производства спирта у нас на этой неделе стоит... Нам нужно срочно эту либерализацию проводить для того, чтобы начинала работать эта отрасль естественным образом", - заявил нардеп.

Отметим, согласно расписанию заседаний ВР на 3-6 декабря, данный законопроект должен быть рассмотрен во вторник, 3 декабря.

Напомним, на прошлой пленарной неделе Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года. За соответствующее решение проголосовали 293 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, антикоррупционный комитет парламента не увидел признаков коррупции в законе президента Владимира Зеленского о демонополизации спирта.

Отметим, глава государства внес в Раду законопроект о снятии государственной монополии на производство спирта в конце октября.