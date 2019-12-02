У президента закликають Раду прийняти закони про деолігархізацію і деофшоризацію

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Зеленського також просять ВР розглянути закон про демонополізацію виробництва спирту в Україні

Перший заступник голови Верховної ради, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук просить розглянути та ухвалити так звані закони про деолігархізацію і деофшоризацію. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

Так, йдеться про законопроекти №1209-1210.

"Як представник президента у Верховній раді, я просив звернути увагу на необхідність розгляду і прийняття тих проектів, які визначені президентом як невідкладні, зокрема, це законопроекти №1209 і №1210 - це так звані закони про деолігархізацію і деофшоризацію. Це є надзвичайно важливим процесом, який ми повинні започаткувати", - зазначив парламентар.

Стефанчук також підкреслив необхідність розгляду питань, пов’язаних з демонополізацією ринку спирту - законопроекту авторства глави держави №2300.

Нагадаємо, 31 жовтня народні депутати мали розглянути проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві №1210, а також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві №1209. Однак документи так і не були розглянуті.

Як писало РБК-Україна, перший замголови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада на цьому тижні розгляне законопроект №2300 авторства президента Володимира Зеленського про скасування монополії на виробництво спирту.

Додамо також, на минулому пленарному тижні Рада в першому читанні прийняла за основу законопроект №2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року. За відповідне рішення проголосували 293 нардепа.