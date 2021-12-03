Президента призвали наложить вето на налоговый закон

"На заседании Верховной рады была отклонена поправка №97, которая устанавливала равные условия налогообложения добычи железной и марганцевой руды. В результате этого отклонения справедливое налогообложение марганцевой руды не установлено, а рента на добычу руды не сбалансирована", - говорится в обращении Гончаренко.

Народный депутат призвал президента применить право вето к проекту и внести мотивированные предложения по налогообложению добычи марганцевых руд.

"Как я уже говорил, "слуги" почему-то много говорят о налогах на добычу железной руды. А о марганцевой - почему-то забывают. И так получилось, что именно на добычу марганцевой руды имеет монополию господин Игорь Валериевич Коломойский", - пояснил депутат.

Гончаренко убежден: если президент подпишет упомянутый проект, это будет свидетельствовать о его связи с олигархом Коломойским.

"Или президент ветирует этот закон, или это покажет зависимость высшей власти от бенефициара", - резюмировал нардеп.