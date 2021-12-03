Президента закликали накласти вето на податковий закон

"На засіданні Верховної ради була відхилена поправка №97, яка встановлювала рівні умови оподаткування видобування залізної та марганцевої руди. В результаті цього відхилення справедливе оподаткування марганцевої руди не встановлене, а рента на видобування руди не збалансована", - сказано у зверненні Гончаренка.

Народний депутат закликав президента застосувати право вето до проєкту, та внести вмотивовані пропозиції щодо оподаткування добування марганцевих руд.

"Як я вже казав, "слуги" чомусь багато говорять про податки на видобуток залізної руди. А про марганцеву - чомусь забувають. І так вийшло, що саме на видобуток марганцевої руди має монополію пан Ігор Валерійович Коломойський", - пояснив депутат.

Гончаренко висловив переконання: якщо президент підпише згаданий проєкт, це свідчитиме про його зв’язок з олігархом Коломойським.

"Або президент накладе вето на цей закон, або це покаже залежність вищої влади від бенефіціара", - резюмував нардеп.