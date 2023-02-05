Президента Кіпра визначатиме другий тур. Поки що лідирує ексглава МЗС країни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Його суперником у другому турі, який відбудеться 12 лютого, став колишній постпред Кіпру при ООН Андреас Маврояніс. Як зазначає видання, це випливає із попередніх офіційних результатів, оприлюднених у неділю, 5 лютого.

"За підсумками опрацювання 100% бюлетенів безумовним лідером першого туру став колишній глава кіпрського міністерства закордонних справ Нікос Христодулідіс. Консервативний політик отримав 32,04% голосів", - констатує видання.

В обох лідерів недільного голосування, за словами Reuters, тепер є тиждень, щоб залучити на свій бік виборців, після чого переможцю доведеться боротися з тим, як вийти з глухого кута в переговорах про возз’єднання етнічно розколотого Кіпру, а також із нелегальною міграцією, трудовими суперечками та відновленням іміджу країни, заплямованого корупційними скандалами та програмою "інвестиції в обмін на паспорти".

Крім того, Reuters нагадав, що Кіпр був розколотий під час турецького вторгнення в 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією. Останній раунд мирних переговорів провалився в 2017 році.