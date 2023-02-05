Президента Кипра определит второй тур. Пока лидирует экс-глава МИД страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Его соперником во втором туре, который состоится 12 февраля, стал бывший постпред Кипра при ООН Андреас Мавроянис. Как отмечает издание, это следует из предварительных официальных результатов, обнародованных в воскресенье, 5 февраля.

"По итогам обработки 100% бюллетеней безусловным лидером первого тура стал бывший глава кипрского министерства иностранных дел Никос Христодулидис. Консервативный политик получил 32,04% голосов", - констатирует издание.

У обоих лидеров воскресного голосования, по словам Reuters, теперь есть неделя, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, после чего победителю придется бороться с тем, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого Кипра, а также с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и восстановлением имиджа страны, запятнанного коррупционными скандалами и программой "инвестиции в обмен на паспорта".

Кроме того, Reuters напомнил, что Кипр был расколот во время турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией. Последний раунд мирных переговоров провалился в 2017 году.