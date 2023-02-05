Президента Кипра определит второй тур. Пока лидирует экс-глава МИД страны
Бывший глава кипрского Министерства иностранных дел Никос Христодулидис лидирует по итогам первого тура выборов президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Его соперником во втором туре, который состоится 12 февраля, стал бывший постпред Кипра при ООН Андреас Мавроянис. Как отмечает издание, это следует из предварительных официальных результатов, обнародованных в воскресенье, 5 февраля.
"По итогам обработки 100% бюллетеней безусловным лидером первого тура стал бывший глава кипрского министерства иностранных дел Никос Христодулидис. Консервативный политик получил 32,04% голосов", - констатирует издание.
У обоих лидеров воскресного голосования, по словам Reuters, теперь есть неделя, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, после чего победителю придется бороться с тем, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого Кипра, а также с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и восстановлением имиджа страны, запятнанного коррупционными скандалами и программой "инвестиции в обмен на паспорта".
Кроме того, Reuters напомнил, что Кипр был расколот во время турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией. Последний раунд мирных переговоров провалился в 2017 году.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Кипр конфисковал всего 105 млн евро активов россиян, но обещал "усиленный контроль".
Кроме того, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ужесточение санкционного давления на Россию.
Добавим, что власти Кипра отменяют упрощенный визовый режим для граждан России.
Напомним, что Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов России еще в феврале прошлого года.
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