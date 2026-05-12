Президент Зеленский не фигурировал в расследовании дела по "Династии", - глава САП

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании денег через "Династию".

Как сообщает РБК-Украина , об этом на брифинге сказал глава САП Александр Клименко.

Что сказал Клименко

"Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", - заявил Клименко на вопрос журналистов.

Кто под следствием

Подозрение по делу получили:

бывший руководитель Офиса президента;

бывший вице-премьер-министр Украины;

бизнесмен Тимур Миндич;

еще четверо участников организованной группы.

Всем им инкриминируют отмывание денег через строительство элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области.

О чем дело

По версии следствия, участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен - в том числе 8,9 миллиона долларов. Средства поступали из разных источников, в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Участникам схемы предъявили подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - отмывание имущества, полученного преступным путем. Наказание по этой статье - от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.