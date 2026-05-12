Президент Зеленский не фигурировал в расследовании дела по "Династии", - глава САП

15:00 12.05.2026 Вт
2 мин
Что заявил глава САП после подозрения Ермаку?
aimg Елена Чупровская
Президент Зеленский не фигурировал в расследовании дела по "Династии", - глава САП Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании денег через "Династию".

Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге сказал глава САП Александр Клименко.

Что сказал Клименко

"Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", - заявил Клименко на вопрос журналистов.

Кто под следствием

Подозрение по делу получили:

  • бывший руководитель Офиса президента;
  • бывший вице-премьер-министр Украины;
  • бизнесмен Тимур Миндич;
  • еще четверо участников организованной группы.

Всем им инкриминируют отмывание денег через строительство элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области.

О чем дело

По версии следствия, участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен - в том числе 8,9 миллиона долларов. Средства поступали из разных источников, в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Участникам схемы предъявили подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - отмывание имущества, полученного преступным путем. Наказание по этой статье - от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщало РБК-Украина, 11 мая НАБУ и САП раскрыли детали дела "Династия" - строительство финансировалось двумя путями: частично через подставной жилищно-строительный кооператив, частично - наличными, полученными преступным путем.

На сегодня, 12 мая Высший антикоррупционный суд назначил заседание по избранию меры пресечения для Ермак.

Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
