Президент внесет законопроект о выборах в ОТО во время военного положения, - Парубий

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Спикер ВР анонсировал внесение президентского закона в понедельник

Президент Петр Порошенко внесет законопроект о выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО) во время военного положения. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера ВР, эту ситуацию обсудили со всеми представителями фракций.

"Я проговорил со всеми представителями фракций и попросил их определиться по этому поводу, что парламент должен решить эту проблему и назначить выборы в областях, где действует военное положение", - заявил Парубий.

По его словам, демократические процессы в стране не должны прекращаться из-за военного положения.

"Мы должны юридически упорядочить возможность проведения выборов в ОТО... Во время консультаций было согласовано, что президент Украины сегодня внесет соответствующий законопроект, регулирующий это юридическое обстоятельство. Я очень рассчитываю и надеюсь, что на этой неделе мы рассмотрим этот законопроект", - добавил глава парламента.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага.

"Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется", - заявил глава государства.

Как писало РБК-Украина ранее, в 10 областях Украины до 26 декабря ввели военное положение из-за ситуации в Керченском проливе.

Добавим также, Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было опубликовано в издании "Голос Украины".