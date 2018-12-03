Президент внесе законопроект про вибори в ОТГ під час воєнного стану, - Парубій

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Спікер ВР анонсував внесення президентського закону у понеділок

Президент Петро Порошенко внесе законопроект про вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) під час воєнного стану. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера ВР, цю ситуацію було обговорено з усіма представниками фракцій.

"Я проговорив з усіма представниками фракцій і попросив їх визначитись з цього приводу, що парламент має розв’язати цю проблему і призначити вибори в областях, де діє воєнний стан", - заявив Парубій.

За його словами, демократичні процеси в країні не мають припинятись через воєнний стан.

"Ми повинні юридично впорядкувати можливість проведення виборів в ОТГ... Під час консультацій було узгоджено, що президент України сьогодні внесе відповідний законопроект, який врегульовує цю юридичну обставину. Я дуже розраховую і сподіваюсь, що цього тижня ми розглянемо цей законопроект", - додав очільник парламенту.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що воєнний стан, який було введено в десяти областях України, - це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використано для того, щоб зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога.

"Сподіваюся, що ми зможемо обмежитися перерахованими заходами, і його продовження не буде потрібно", - заявив глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, в 10 областях України до 26 грудня ввели воєнний стан через ситуацію у Керченській протоці.

Додамо також, Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Відповідну постанову було опубліковано у виданні "Голос України".