Президент внесе законопроект про вибори в ОТГ під час воєнного стану, - Парубій

Спікер ВР анонсував внесення президентського закону у понеділок
Президент Петро Порошенко внесе законопроект про вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) під час воєнного стану. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами спікера ВР, цю ситуацію було обговорено з усіма представниками фракцій.
"Я проговорив з усіма представниками фракцій і попросив їх визначитись з цього приводу, що парламент має розв’язати цю проблему і призначити вибори в областях, де діє воєнний стан", - заявив Парубій.
За його словами, демократичні процеси в країні не мають припинятись через воєнний стан.
"Ми повинні юридично впорядкувати можливість проведення виборів в ОТГ... Під час консультацій було узгоджено, що президент України сьогодні внесе відповідний законопроект, який врегульовує цю юридичну обставину. Я дуже розраховую і сподіваюсь, що цього тижня ми розглянемо цей законопроект", - додав очільник парламенту.
Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що воєнний стан, який було введено в десяти областях України, - це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використано для того, щоб зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога.
"Сподіваюся, що ми зможемо обмежитися перерахованими заходами, і його продовження не буде потрібно", - заявив глава держави.
Як писало РБК-Україна раніше, в 10 областях України до 26 грудня ввели воєнний стан через ситуацію у Керченській протоці.
Додамо також, Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Відповідну постанову було опубліковано у виданні "Голос України".